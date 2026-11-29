Keman performansıyla dünya rekoruna imza atan Muhammed Yıldırır, dünyaca ünlü virtüözlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla Türk müziğini farklı kültürlerle buluşturdu. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Yıldırır, uluslararası kariyerinin yanı sıra orkestraların kurulması ve sanat eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Sanatçı bir ailede büyüyen Muhammed Yıldırır'ın müzikle tanışması çocukluk yıllarına uzanıyor. Babası Ali Yıldırır, Türk müziği ve Çigan müziğinin öncülerinden, Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk gibi önemli isimlerin başkemancılığını yapmış bir keman sanatçısı. Ablası ses sanatçısı, ağabeyi ise flamenko, caz ve doğaçlama müzik üzerine çalışan bir piyanist olan Yıldırır, çocukluk yıllarını şöyle anlattı:

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"Bizim evimiz bir konservatuvar gibiydi ve çok etnik bir konservatuvardı. Ailem sürekli bu müzikleri dinlediği için farklı bir müzikal hafızam oluşmaya başladı."

Bu zengin müzikal mirasın sanat anlayışını şekillendirdiğini belirten Yıldırır, kendisini herhangi bir müzik türüyle sınırlandırmadığını ifade ederek, "Ben sadece bir kemancıyım diyorum. Bir konserim caz müziği oluyor, bir konserim klasik müzik oluyor, bir konserim Çigan müziği oluyor. Bazen de bunları sentezliyorum" dedi.

Dünya virtüözleriyle kültürlerarası müzik buluşması

Sanat kariyeri boyunca çocukluk kahramanı Roby Lakatos'un yanı sıra Dr. L. Subramaniam, Maxim Vengerov, Joshua Bell ve Vadim Repin gibi dünyaca ünlü keman sanatçılarıyla bir araya gelen Yıldırır, sahne birlikteliklerinin ötesinde kurduğu dostluklardan ve karşılıklı müzikal paylaşımlardan beslendiğini anlattı.

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Dr. L. Subramaniam ile Hint müziğinin Karnatik geleneğini, Roby Lakatos ile Çigan müziğinin farklı özelliklerini yakından tanıyan Yıldırır, bu sanatçılarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalarda Türk müziğini de senteze dahil etti.

Bu buluşmalarda Türk müziğinin uluslararası sanatçılar üzerindeki etkisini anlatan Yıldırır, "Türk müziğini tarif ettiğimde koma seslerimiz var, farklı ritim usullerimiz var. Onlarla beraber çaldığımız zaman onlar bundan çok etkilendiler. Aslında Hint müziğiyle Türk müziğindeki bazı kavramlar çok benziyor" diye konuştu.

Kültürlerarası müzikal etkileşimin yanı sıra kendi kültürünü temsil etmenin önemine de değinen sanatçı, "Kendi müziğimizi uluslararası platformlarda tanıtmak başlı başına benim için bir misyondur" ifadelerini kullandı.

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37 saniyelik rekorun ötesinde bir sanat anlayışı

Kendisinden önce David Garrett'ın 66 saniyede seslendirdiği "Flight of the Bumblebee" (Yaban Arısının Uçuşu) adlı eseri 37 saniyede çalarak Rekorlar Kitabı'na girdiğini anlatan Yıldırır, bu başarısıyla dünyanın en hızlı keman virtüözü unvanını elde ettiğini belirtti.

Rekorun kariyerinde önemli bir tanıtım fırsatı oluşturduğunu ancak sonrasında gerçekleştirdiği projelerin kendisi için daha büyük anlam taşıdığını dile getiren Yıldırır, başarıya bakışını şu sözlerle ifade etti:

"Bir gençlik orkestrası kurmak, Hatay Filarmoni Orkestrası'nı kurmak, 80 ülkede yaptığımız projelerle kendi sanatçılarımızı dünyaya tanıtmak benim için dünya rekorlar kitabına girmekten çok daha önemli işler."

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Hatay'da sanatın iyileştirici gücünü hayata geçirdi

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Yıldırır, bölge halkının sosyal hayata yeniden katılmasını desteklemek amacıyla kültürsanat çalışmaları yürüttü.

Hatay Filarmoni Orkestrası Derneği ve Sanat Akademisi'nin kurulmasına öncülük eden Yıldırır, akademide yetişen genç müzisyenlerin orkestrada istihdam edilmesini, orkestra sanatçılarının ise akademide eğitim vermesini öngören bir model geliştirdi. Böylece müzik eğitimi, mesleki gelişim ve istihdamı aynı çatı altında buluşturmayı hedefledi.

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Deprem sonrasında sanatın gerekliliğinin dahi sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini anlatan Yıldırır, o günlere ilişkin, "Benim için de asıl sanatın iyileştirici gücünü kullanma zamanıydı" dedi.

Uluslararası sanat birikimini Bursa'ya taşıyor

Sanatçı ve yönetici olarak edindiği deneyimi bugün Bursa'da değerlendiren Muhammed Yıldırır'ın genel sanat yönetmenliği döneminde öne çıkan çalışmalar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'nın kurulması, uluslararası sanatçıların Bursalı sanatseverlerle buluşturulması ve sanat eğitiminin yaygınlaştırılması yer alıyor.

Oda Orkestrası'nın oluşturulması kapsamında 1415 Kasım 2026 tarihlerinde sanatçı seçmeleri gerçekleştirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Gelişim Akademisi bünyesinde piyano, keman, gitar, şan, çello ve flüt alanlarında eğitim almak isteyen genç yetenekler için sınavlar düzenlendi. 30 Kasım 20 Aralık 2026 tarihleri arasında ise Akademi'nin Tiyatro Bölümü'nde eğitim almak isteyen gençler için yapılacak olan yetenek sınavının başvuruları gerçekleştirilecek.

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Yıldırır, Bursa'da bir yandan ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren konser projeleri yürütürken diğer yandan çocukların ve gençlerin sanat eğitimi almasına, yeteneklerini geliştirmesine ve geleceğin sanatçıları olarak yetişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.