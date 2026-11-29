Bursa Büyükşehir Belediyesince başlatılan ‘Sosyoloji Konuşmaları’nın ilk programı gerçekleştirildi. 'Dijital Dünya ve Gençlik' başlıklı söyleşide dijitalleşmenin toplumsal etkileri ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin kültür ve düşünce hayatına katkı sunmak amacıyla önemli bir organizasyonu daha hayata geçirdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından akademik düşünceyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturan 'Sosyoloji Konuşmaları' serisi başlatıldı. 'Atomize Dünyanın Hücrelerinde Olup Bitenler' üst başlığıyla düzenlenen ve 6 ay sürecek olan söyleşi dizisinin ilk programı, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri değerlendirildi

'Dijital Dünya ve Gençlik' başlığıyla düzenlenen ilk oturumda, Prof. Dr. Celalettin Yanık ve Prof. Dr. Vehbi Bayhan konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın; gençlerin iletişim biçimleri, sosyal ilişkileri, kimlik oluşumları ve dünyayı algılama biçimleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Sanal ve gerçek yaşam arasındaki sınırların yanı sıra dijital kültür, toplumsal aidiyet ve kuşaklar arası dönüşüm gibi konular da sosyolojik bir perspektifle ele alındı.

Bir sonraki program 26 Aralık'ta

Her ayın son cumartesi günü düzenlenmesi planlanan 'Sosyoloji Konuşmaları', farklı konuları ve alanında uzman akademisyenleri Bursalılarla buluşturmaya devam edecek. Programlar dizisi ile değişen dünyanın toplumsal dinamiklerinin anlaşılması ve akademik bir tartışma zemininin oluşturulması hedefleniyor. Bir sonraki oturum 'Erdemden Postmetropolise Çok Katmanlı Bir Tektonik Olarak Şehir' başlığı ile 26 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.