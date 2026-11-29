Bursa'da köpeğe çarpan otomobilin tamponu yerinden çıkarak yola fırladı. Tampondan kaçmaya çalışan araca arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazaya karışan sürücülerden biri ise yaşananların ardından önce refüje, ardından aracının kaputuna tırmanıp, "Kahvem var, otelim var, çay içmek isteyen varsa gelsin çay söyleyeyim. Aç köpekler" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tamponu yerinden çıkarak yola savruldu. Bu sırada tampondan kaçmaya çalışan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

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Kaza sonrası son çarpan aracın sürücüsü, otomobilinden inerek refüje çıktı ve garip hareketlerde bulundu. Çevredekilere, "Kahvem var, lokantam var. Çay içmek isteyen varsa gelsin, çay söyleyeyim. Aç köpekler" diye seslenen sürücü, daha sonra aracının kaputuna çıktı. Şahsın kaput üzerinde çevredekilere seslenmesi dikkat çekti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan şahısları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Trafik kazasının ardından yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.