Yıldırım Belediyesince Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kaleme alınan "Fetih Günlerinin Saf Neşesi: Bursa'nın Fethine Giden Yol" adlı deneme kitabı tanıtıldı.

Türkiye'nin önde gelen 16 edebiyatçısının iştirakiyle "Kalemin İzinde Fetih Yolunda" gezi programı neticesinde ortaya çıkan kitabın tanıtımı için Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eserin isminin "Bursa'da Zaman" şiirinden yola çıkılarak verildiğini söyledi.

Eserin, akademisyenler ve 16 yazarla Söğüt'ten başlayarak Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi'yi kapsayan fetih rotasında gerçekleştirdikleri gezide bu güzergahı tarihi bağlamlarıyla değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Yılmaz, "Şehrimizi manevi ve tarihi bağlarından koparmadan geleceğe taşımak için samimiyetle ve gayretle çalışarak nitelikli çalışmalar ortaya koyduğumuz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Bursa'mızın nice asırlara aynı gurur ve bereketle ulaşmasını diliyorum." diye konuştu.

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Yılmaz, bu anlamlı eseri edebiyat ve kültür dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, eserin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Akademisyen Hasan Basri Öcalan, hedeflerinin tarihi edebiyatçıların gözünden kaleme almak olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasını ve Bursa'nın fetih sürecini anlatabilecekleri mekanları gezdiklerini anlatan Öcalan, kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Yazar Funda Özsoy Erdoğan da yaptıkları gezinin büyük bir tecrübe olduğunu ifade ederek, "Beni orada en çok etkileyen, Bursa'nın fethini okuduk öğrencilik yıllarımızda da ama orada o güzergahı gezerken tarihin içindeki kişisel tarihi görmek beni etkiledi." dedi.