BURSA'da 200 motosikletli, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Yağız Efe Erim'in (8) kampanyasına destek olmak için kortej oluşturdu. Yağız Efe’nin kampanyasında farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik, Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) sona erdi.

Nilüfer ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Mustafa ve Hafize Erim çiftinin üçüncü çocuğu olan 8 yaşındaki Yağız Efe'ye, haziran ayında DMD tanısı konuldu. Ailesinin geçimini ambulans sürücülüğü yaparak kazanan Mustafa Erim, oğlunun Dubai’de yapılacak tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için Bursa Valiliği'ne başvuruda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Ocak ayında başlatılan kampanya yaklaşık yüzde 60'a ulaşırken, tedavisi için 2 ay süresi kalan Yağız Efe'nin sağlığına kavuşması için 60 bin kişinin 1000'er lira bağışta bulunması gerekiyor.

REKLAM

MOTOSİKLET GRUPLARINDAN DESTEK

Yağız Efe'nin kampanyasına kentte bulunan motosiklet gruplarından destek geldi. Yağız Efe’nin kampanyasına farkındalık oluşturmak için 200 motosikletli, Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Kortej oluşturan motosikletliler, FSM Bulvarı-Özlüce İstikametini takip ederek BTSO’ya kadar kortej oluşturdu.

'60 BİN KİŞİ 1000 TL BAĞIŞ YAPINCA KAMPANYAMIZ BİTİYOR'

Kortej BTSO binasının önünde son bulurken, Yağız Efe’nin babası Mustafa Erim, destek veren motosiklet gruplarına teşekkür etti. Erim, "Yıllarca 112 ambulans şoförü olarak insanlara sağlık, umut yetiştirdim, şu an kendi evladıma sağlık arıyorum, umut arıyorum. Yağız Efe'mizin kampanyası yüzde 60’larda. Yağız Efe'mizin 60 bin kişinin 1000 TL'sine ihtiyacı var. Buradan BTSO üyelerine sesleniyorum; 60 bin kişi 1000 TL bağış yapınca Yağız Efe'mizin kampanyası bitiyor. Sizler de Yağız Efe'mizin kampanyasına lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Zamanımız daraldı, 2 ay gibi bir zamanımız kaldı. Yağız Efe'mize desteklerinizi bekliyorum" dedi.

REKLAM

'DMD VE SMA HASTALIKLARINA DUYARLI OLALIM'

DMD ve SMA gibi kas hastalıklarına karşı duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Mustafa Erim, "Aslında Yağız Efe sadece bir isim. DMD, SMA gibi nadir rastlanan kas hastalıklarına lütfen duyarlı olalım, destek olalım. Sesimizi duyun, duyuralım. Sizlerin destekleriyle birçok çocuğumuz burada kurtulsun, kurtulabilsin. Nadir hastalıklardan biri olduğu için maalesef tedavisi 3 milyon dolar. Bu ailelerin psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurarak sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Burada bizimle bugün olan, kampanyamızın başından sonuna bizimle olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Yağız Efe'mizin yanındasınız" diye konuştu.