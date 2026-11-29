Bursa Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Sosyoloji Konuşmaları" söyleşi serisinin ilk programında, dijitalleşmenin gençler üzerindeki toplumsal etkileri ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, şehrin kültür ve düşünce hayatına katkı sunma ve akademik düşünceyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturma amacıyla hayata geçirilen söyleşi serisinin ilk oturumu, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Atomize Dünyanın Hücrelerinde Olup Bitenler" üst başlığıyla 6 ay boyunca devam edecek programın ilk buluşması, "Dijital Dünya ve Gençlik" başlığıyla düzenlendi.

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Prof. Dr. Celalettin Yanık ve Prof. Dr. Vehbi Bayhan'ın konuşmacı olduğu söyleşide, dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın gençlerin iletişim biçimleri, sosyal ilişkileri, kimlik oluşumları ve dünyayı algılama süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Söyleşide, sanal ve gerçek yaşam arasındaki sınırların yanı sıra, dijital kültür, toplumsal aidiyet ve kuşaklar arası dönüşüm de sosyolojik açıdan ele alındı.

Her ayın son cumartesi günü düzenlenmesi planlanan "Sosyoloji Konuşmaları"nın bir sonraki programı, 26 Aralık'ta "Erdemden Postmetropolise Çok Katmanlı Bir Tektonik Olarak Şehir" başlığıyla gerçekleştirilecek.

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Söyleşi dizisiyle değişen dünyanın toplumsal dinamiklerinin anlaşılması ve akademik tartışma ortamı oluşturulması amaçlanıyor.