Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları" kapsamında yazar ve senarist Tarık Tufan, "Edebiyat Hayat Memat" başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları"nın konuğu, romanları ve sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar ve senarist Tarık Tufan oldu.

Şehir Kütüphanesi'nde edebiyatın insan hayatındaki yeri ve anlamının ele alındığı "Edebiyat Hayat Memat" başlıklı söyleşiye edebiyatseverler ilgi gösterdi.

Katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet eden Tufan, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.