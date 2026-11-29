Bursaspor, Silivrispor maçı hazırlıklarına başladı
BURSASPOR, Vanspor deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'daki Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
BURSASPOR, Vanspor deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’daki Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’da deplasmanda karşılaşacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla kupa mesaisine geçti. Dün Manisa’da oynanan Vanspor karşılaşmasından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Bursaspor, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki kupa mücadelesinin hazırlıklarına odaklandı.
Silivrispor ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşması, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da oynanacak. Mücadeleye İstanbul’un Silivri ilçesindeki Silivri Müjdat Gürsü Stadı ev sahipliği yapacak.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.