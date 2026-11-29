Silivrispor ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşması, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da oynanacak. Mücadeleye İstanbul’un Silivri ilçesindeki Silivri Müjdat Gürsü Stadı ev sahipliği yapacak.

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