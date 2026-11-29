Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle Hisar Arkeopark’ta mozaik atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan kursiyerler, tarihi alanda gün yüzüne çıkarılan mozaik motiflerini doğal taşlar kullanarak yeniden tasarlarken hem mozaik sanatını yakından tanıma fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi.

Hisar Arkeopark’ta gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla kursiyerlere, ilk olarak Roma dönemine ait Zodyak Mozaiği'nin çevresinde yer alan geometrik desenler ile dönemin mozaiklerinde sıkça karşılaşılan düğüm motifleri tanıtıldı. Akademisyenlerden mozaik yapım teknikleri hakkında bilgi alan katılımcılar, ardından doğal taşlar kullanarak tarihi motiflerin benzerlerini oluşturdu. Atölye kapsamında geometrik mozaiklerin oluşturulma aşamaları, desenlerin merkezden başlayarak nasıl genişletildiği, hangi taşların birlikte kullanıldığı ve Roma dönemine özgü renk uyumunun nasıl sağlandığı anlatıldı. Teorik bilgilerin ardından uygulamaya geçen kursiyerler, bir günlük çalışma sonunda kendi mozaik desenlerini ortaya çıkardı.

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Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait farklı şehir katmanlarını barındıran Hisar Arkeopark'ta düzenlenen etkinlikle, bölgenin önemli arkeolojik değerlerinden biri olan Roma dönemi mozaiklerine dikkat çekildi. Bu atölye çalışmasıyla aidiyet duygusunu artırmayı amaçladık Hisar Arkeopark’ta ortaya çıkarılan mozaiklerin büyük önem taşıdığını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Saliha Tupal Yeke, "Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle mozaik atölyesi düzenledik. Hisar Arkeopark’ta ortaya çıkarılan mozaiklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterebilmek adına, günümüzden yaklaşık bin 800 yıl önce yapılmış mozaiklerin benzer desenlerini katılımcılarla workshop şeklinde çalıştık. Bulunduğumuz alan, çok kıymetli buluntuları ve çok katmanlı tarihi dokusuyla son derece önemli. Hisar Arkeopark, yalnızca Roma değil, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde eklenen yapılarıyla da Bursa’nın kültürel hafızası açısından önemli bir yere sahip. Bu atölye çalışmalarıyla aidiyet duygusunu artırmayı ve merak uyandırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmanın ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra da farklı çalışmalarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Atölye çalışmasına katılan vatandaşlar ise etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "Öncelikle mozaik yapımı hakkında eğitim aldık, ardından öğrendiklerimizi uygulayarak kendi mozaiklerimizi tasarladık. Mozaiklerin tarihini öğrenmek ve bu eserleri doğal taşlar kullanarak yeniden oluşturmak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.