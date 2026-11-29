BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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