Öğretmen ve öğrencileri aynı müzikal zeminde buluşturan konser sonunda, Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bela Bartok, Mihail Glinka, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach ve Joseph Haydn'ın eserlerinin seslendirildiği programda, geleneksel türkülerden seçmeler de yer aldı.

Öğretmenlerin emeğinin ve çocukların sanatsal gelişimindeki önemli rollerinin müziğin evrensel diliyle aktarıldığı konserde, klasik müziğin önemli bestecilerinin eserleri ve Anadolu'nun geleneksel ezgileri seslendirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, Doç. Dr. Çağdaş Özkan yönetiminde gerçekleştirilen konserde, genç müzisyenler, üç öğretmen solist Elif Özgür, Elifsu Yalın ve Zeynep Kökten ile sahne aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.