Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Akar Macide Gazioğlu Ortaokulu'na yaptığı ziyarette öğretmenlere çiçek hediye ederek öğretmenler günlerini kutladı.

Akar ziyarette yaptığı konuşmada; "Bugün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için Macide Gazioğlu Ortaokulu'nda olmaktan, kıymetli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyarette kapılarını ve gönlünü bizlere açan başta okul müdürümüz Mustafa Bay başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz bir gün değil her gün başımızın tacıdır, onlar Rabbim'izin ilk emri olan 'oku' ayeti ışığında, hem okuyup hem kıymetli evlatlarımızı okutarak vatana millete faydalı birer birey haline getiriyorlar. Bu vesileyle başta Şehit öğretmenlerimiz olmak üzere vazifelerin başında olan kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrar kutluyoruz. Bizleri muhabbetle karşılayan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Okul müdürü Mustafa Bay da konuşmasında, "Bugün Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar başkanımızın bizleri okulumuzda ziyaret ederek öğretmenler günümüzü tebrik etmesi bizim için çok anlamlı, bizler de bu vesileyle başta şehit meslektaşlarımız olmak üzere bu aziz vatan için şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mehmet Akar başkanımıza hem ziyareti hem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için sarf ettiği gayret için teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.