Çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, minik izleyicilere ücretsiz tiyatro keyfi sunuyor. Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda ‘‘Mikrobistan’ adlı tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu. Adile Naşit Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenen oyuna, minikler büyük ilgi gösterdi. ‘Mikrobistan’ adlı müzikli çocuk oyunu; renkli dekorları, eğlenceli hikayesi ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı. Temizlik alışkanlıklarını ve arkadaşına sahip çıkmanın önemini eğlenceli bir dille anlatan oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gelişimlerine katkı sunuyoruz

REKLAM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür sanat etkinliklerinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla iç içe büyümesini hedefliyoruz. Evlatlarımızın yalnızca keyifli vakit geçirmelerini değil, aynı zamanda izledikleri oyunlarla yeni şeyler öğrenmelerini ve hayal dünyalarını geliştirmelerini de önemsiyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızı sanatın farklı dallarıyla buluşturuyoruz ve böylece onların kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruzEvlatlarımızın etkinliklerimize gösterdiği yoğun ilgi ve yüzlerindeki tebessüm bizlere de büyük mutluluk veriyor. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren ve ufuklarını genişleten kültür sanat programlarımız artarak devam edecek" dedi.