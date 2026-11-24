Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimcilerle bir araya geldi. Başkan Oktay Yılmaz, ilk olarak eğitim hayatında kendisine emek veren öğretmenleriyle kahvaltı programında buluşarak vefa örneği sergiledi. Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı. Oktay Yılmaz, öğretmenleriyle yakından ilgilenerek hasret giderdi. Başkan Oktay Yılmaz, daha sonra ise ilçede görev yapan eğitimcilerle Yıldırım Kafe'de bir araya geldi. Oktay Yılmaz, tek tek sohbet ettiği öğretmenlerin özel günlerini kutladı.

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Sizler birer kahramansınız

Başkan Oktay Yılmaz, öğretmenliğin çok önemli ve saygın bir görev olduğunu belirtti. Yılmaz, "Öğretmenlik bir neslin yetişmesine ve hayata hazırlanmasına öncülük eden kutsal meslektir. Bir çocuğun hayatına dokunmak, toplumun ve ülkenin geleceğine dokunmaktır. Bu nedenle öğretmenliği büyük bir sorumluluk ve gönül işi olarak görüyoruz. Sizler, çocuklarımızı ilimle buluşturan ve geleceğe hazırlayan birer kahramansınız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğretmenlerin büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını söyledi. Yılmaz, "Eğitimcilerin emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mukaddes görevi yerine getirirken şehit olan, vefat eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başımızın tacı olan öğretmenlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.