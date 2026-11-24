Bursa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kumla Mahallesi'nde karşılaşan B.Ç. ile M.T.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, yanında bulunan tabancayla M.T.T'yi bacağından vurdu. Şüpheli olayın ardından kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheli B.Ç, polis tarafından evinde yakalandı. İkamette yapılan aramada, 3 tabanca ile yaklaşık 200 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.