Bursa'da On TV Genel Yayın Yönetmeni Cansel Oruç, annesi emekli öğretmen Saniye Bilgiç'e canlı yayın sırasında unutulmaz bir sürpriz yaptı. Yıllar önce görev yaptığı Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Köyü'nden eski öğrencileri stüdyoya getiren Oruç'un sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan 59 yıllık öğretmen Bilgiç, öğrencilerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı.

On TV Genel Yayın Yönetmeni Cansel Oruç, annesi emekli öğretmen Saniye Bilgiç'e canlı yayın sırasında sürpriz hazırladı. Bilgiç'in yıllar önce öğretmenlik yaptığı Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Köyü'nden eski öğrencileri programa davet edildi. Yıllar sonra öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Karşısında eski öğrencilerini gören Saniye Bilgiç ise büyük mutluluk yaşarken, kendisine yapılan sürpriz karşısında duygularını ifade etmekte zorlandı.

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19671968 döneminde mezun olduğunu ve bu yıl öğretmenlikte 59'uncu yılını geride bıraktığını anlatan Saniye Bilgiç, meslek hayatına Diyarbakır'da başladığını, ikinci görev yerinin Gaziantep olduğunu söyledi. 1970 yılında Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Köyü'ne tayininin çıktığını belirten Bilgiç, burada 13 yıl yaşadığını ifade etti. Karaoğlan Köyü tarihinde en uzun süre köyde yaşayan öğretmen olduğunu dile getiren Bilgiç, köylülerle yalnızca öğretmenveli ilişkisi kurmadığını, onlarla birlikte tarlaya gidip çiftçilik yaptığını ve zamanla köyün bir parçası haline geldiğini anlattı. 2002 yılında emekli olduğunu kaydeden Bilgiç, 26 yıl öğretmenlik, 6 yıl da özel yurt müdürlüğü olmak üzere toplam 32 yıl çalıştığını belirterek, öğrencileriyle ve Karaoğlan köy halkıyla gurur duyduğunu söyledi.

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Eski öğrencilerini yeniden karşısında görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Bilgiç, genç öğretmenlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Öğretmenliğin temelinde çocuk sevgisinin bulunduğunu vurgulayan Bilgiç, çocuklarla arada sevgi ve saygıya dayalı bir mesafe korunması gerektiğini, disiplinin ve ahlak eğitiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Bilgiç, Türkiye'de öğretmen yetiştiren kurumların yeniden açılması ve yatılı ilköğretim okullarının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğretmenlerin ekonomik ve manevi açıdan yeterli şartlara kavuşturulması gerektiğini belirten Bilgiç, öğretmenlerin sınıfa girdiklerinde başka sorunları düşünmeden yalnızca eğitimle ilgilenebilmeleri gerektiğini ifade etti.