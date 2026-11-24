BURSA’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında, bir araçta yapılan aramada 1 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.