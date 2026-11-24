Araçta tarihi eser niteliğinde tablo ile sikke ele geçirildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi.
Giriş: 24.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
BURSA’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında, bir araçta yapılan aramada 1 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ