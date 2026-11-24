Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ile 6 sikke ele geçirildi.

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