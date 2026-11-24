Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ile 6 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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