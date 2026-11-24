Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 ikonik tablo ile 6 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, 1 milyon dolara satılmak istendiği belirtilen tarihi eserlerle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ve sikkeleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

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