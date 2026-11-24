1 milyon dolara satmak isterken jandarmaya yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ve sikkeleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ve sikkeleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Araçta yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 ikonik tablo ile 6 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, 1 milyon dolara satılmak istendiği belirtilen tarihi eserlerle ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.