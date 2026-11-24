Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Belediye müdürleriyle birlikte Sevgi Yolu, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ve çevresinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Karabatı, talep ve önerileri yerinde dinleyerek yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

Halkla iç içe, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin ihtiyaçlarını doğrudan sahada tespit etmeye devam ediyor. Vatandaşlarla kurduğu bire bir iletişime önem veren Başkan Karabatı, belediyenin ilgili müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem esnafın hem de vatandaşların beklentilerini dinledi. Sevgi Yolu, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ve pazaryeri çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Karabatı, bölgedeki sorunları yerinde değerlendirirken vatandaşlardan gelen talepleri de ilgili müdürlerle birlikte ele aldı.

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Karacabey’in ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarına büyük önem veren Başkan Karabatı, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini aldı. Esnafın karşılaştığı sıkıntıları ve vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin beklentilerini dinleyen Karabatı, kendisine iletilen konuların değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Belediye müdürlerinin de saha ziyaretlerine eşlik etmesiyle sorunların doğrudan muhatapları tarafından değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedeflendi.

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"Karacabey’i hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Karacabey’imizi yalnızca makam odalarından değil, sokaklarımızdan, çarşımızdan, pazaryerimizden ve hemşehrilerimizin görüşlerinden hareketle yönetiyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların beklentilerini, taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları bizzat dinliyoruz. Çünkü bir sorunu çözmenin en doğru yolu, o sorunu yerinde görmek ve yaşayan insanlardan dinlemektir" diye konuştu.

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"Vatandaşımızın her talebi bizim için kıymetli"

Saha ziyaretlerinin yalnızca sorunların tespit edilmesiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Başkan Karabatı, "İlgili müdürlerimizle birlikte sahada olmamızın en önemli amacı, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan ilgili birimlerimize ulaştırmak ve çözüm süreçlerini hızlandırmaktır. Hemşehrilerimizin dile getirdiği her konu bizim için kıymetlidir. İmkânlarımız ve yetkilerimiz doğrultusunda sorunlara kalıcı çözümler üretmek, ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca dinlemek değil, dinlediklerimizin gereğini de yerine getirmektir" ifadelerini kullandı.

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"Esnafımız ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşıdır"

Karacabey esnafının ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemine de dikkat çeken Başkan Karabatı, "Esnafımız ilçemizin ekonomisine güç katan, sosyal hayatımızı canlı tutan en önemli değerlerimizden biridir. Esnafımızın daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi, vatandaşlarımızın ise daha düzenli, konforlu ve güvenli alanlarda alışveriş yapabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Karacabey’in her köşesinde ortak akılla hareket etmeye ve hemşehrilerimizle birlikte ilçemizin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Halkla güçlü iletişim, hizmette etkin çözüm

Öte yandan Karacabey Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleri, belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların daha hızlı belirlenmesi açısından önem taşıyor. Halkın beklentilerini doğrudan sahada dinleyen, sorunları ilgili birimlerle birlikte değerlendiren ve çözüm süreçlerinin başlatılması için talimatlar veren Başkan Karabatı, Karacabey’in daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Karabatı’nın sahaya dayalı yönetim anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesi, belediye hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması amaçlanıyor.