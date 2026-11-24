Bulgaristan'da 19841989 yılları arasında Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarına yönelik uygulanan zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikalarının anlatıldığı "Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları" adlı belgesel film, Bursa'da iki ayrı gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Yeni Bulgar Üniversitesi (NBU) ile Bulgaristan Hak ve Adalet Hareketi (BAHAD) iş birliğinde hazırlanan belgesel, dönemin totaliter komünist rejimi tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini ve hukuksuz uygulamaları konu alıyor. Filmde, söz konusu politikalara karşı çıktıkları gerekçesiyle herhangi bir yargılama yapılmadan Tuna Nehri üzerindeki Persin Adası'nda bulunan Belene Toplama Kampı'na gönderilen kişilerin ve ailelerinin yaşadıkları aktarılıyor.

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Belgeselde, BAHAD üyeleri arasından 19841987 yılları arasında yargılanmaksızın Belene Kampı'na kapatılan ve halen hayatta olan 30 kişi ile eşlerinin tanıklıkları yer alıyor. Tanıklıklar aracılığıyla yaşanan acılar, kimlik ve insan onurunu koruma mücadelesi, ailelerin karşılaştıkları zorluklar ve dönemin toplum üzerindeki etkileri izleyiciye aktarılıyor.

Belgeselin yapımcılığını Prof. Dr. Lyudmil Hristov üstlenirken, yönetmenliğini Dimitır Kotsev, senaristliğini ise Hristo Hristov yaptı. Gösterimlerin ardından Yeni Bulgar Üniversitesi film ekibi ile belgeselde yer alan mağdurların katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

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Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak izlenebilecek belgeselin ilk gösterimi, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 19.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İkinci gösterim ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Özel Harekât Polisi İlyas Kaygusuz Salonu'nda yapılacak.

Yetkililer, tarihe tanıklık eden bu önemli belgeselin gösterimine tüm vatandaşları davet etti.