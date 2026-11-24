Bursa’nın İznik ilçesinde emekli nüfus müdürü Selma Yılmaz, Öğretmenler Günü dolayısıyla İznik Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan kızı Şafak Yılmaz’a sürpriz yaptı. Annesinin beklemediği jesti karşısında hayrete düşen Şafak Yılmaz, duygusal anlar yaşadı.

İznik Anadolu Lisesinde gerçekleşen sürprizde emekli nüfus müdürü Selma Yılmaz, Öğretmenler Günü dolayısıyla kızının görev yaptığı okula geldi. Ders sırasında kapı açılınca annesini karşısında gören matematik öğretmeni Şafak Yılmaz, büyük hayret yaşarken annekızın buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Annesinin bu anlamlı sürprizi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Şafak Yılmaz, yaşadığı duygusal anlarla Öğretmenler Günü'nü unutulmaz kıldı.