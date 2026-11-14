Bursa sallandı: Marmara'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Giriş: 14.11.2026 - 04:04 Güncelleme:
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.
Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.
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