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        Bursa'da deniz ulaşımına hava engeli: 9 sefer iptal

        Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 01:55 Güncelleme:
        Bursa'da deniz ulaşımına hava engeli: 9 sefer iptal

        Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        BUDO, hava muhalefeti nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

        İDO ise BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

        İptal edilen BUDO seferleri:

        08.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş)

        08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)

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        09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş)

        09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

        10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş)

        11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)

        11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas)

        13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)

        İDO'nun iptal edilen seferi:

        08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy

        Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde firmaların resmi internet siteleri ve duyuruları üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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