Bursa'da deniz ulaşımına hava engeli: 9 sefer iptal

İDO ise BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy hattında saat 08.30'da yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Bursa'da etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 14 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplam 9 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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