BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya) seferleri iptal edildi.

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