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        Bursaspor'un efsanesi Kemal Batmaz son yolculuğuna uğurlandı

        Bursaspor'un unutulmaz futbolcularından, eski milli futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Bursa Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Bursaspor'un efsanesi Kemal Batmaz son yolculuğuna uğurlandı

        Bursaspor’un unutulmaz futbolcularından, eski milli futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Bursa Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Bursaspor’un efsane isimlerinden, Türk futbolunun önemli değerlerinden 72 yaşındaki Kemal Batmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Batmaz için Bursa Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Merasimde Batmaz’ın ailesi, yakınları, Bursaspor camiasından isimler, eski takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş saf tuttu. Sevenleri, Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden tecrübeli futbolcuya son görevlerini yerine getirirken, cenaze namazının ardından Batmaz’ın naaşı dualar eşliğinde Hamitler Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

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        Spor ve siyaset dünyası törende buluştu

        Cenaze törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Bakan Turhan Tayan ile Sinan Bür, Rasim Kara, Sedat Özden, İsmail Ertekin, Adnan Örnek ve çok sayıda eski futbolcu katıldı. Batmaz'ın oğlu Değer Batmaz ve ailesi camide taziyeleri kabul etti.

        16 kez milli formayı giydi

        1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Batmaz, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Yeşilbeyazlı formayla 19681978 yılları arasında mücadele eden Batmaz, daha sonra Beşiktaş ve Üsküdar Anadolu takımlarında da forma giydi. Futbolculuk döneminde sağ bek mevkisinde görev yapan ve "İngiliz Kemal" lakabıyla tanınan Batmaz, milli takımın farklı kategorilerinde toplam 16 kez Ayyıldızlı formayı terletti. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Batmaz; Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor'da görev aldı.

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