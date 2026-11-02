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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özhan'dan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi:

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özhan'dan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi:

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 3 Kasım'da yeni dilim başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin, "Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin nakit akışını yönetebilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için finansmana erişimin önemli bir ihtiyaç haline geliyor. TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınmasını bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özhan'dan TOBB Nefes Kredisi değerlendirmesi:

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 3 Kasım'da yeni dilim başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin, "Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin nakit akışını yönetebilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için finansmana erişimin önemli bir ihtiyaç haline geliyor. TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınmasını bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özhan, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Kasım'da başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi'nin üyeler ve KOBİ'ler için önemli bir finansman imkanı sunduğunu bildirdi.

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        Özhan, Türkiye'nin üretim gücünü, ticari hareketliliğini ve istihdam kapasitesini ayakta tutan işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişebilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        TOBB Nefes Kredisi'nde, yeni dilimle 50 milyar lira ilave kredi kullandırılmasının hedeflendiğini aktaran Özhan, şöyle devam etti:

        "Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin nakit akışını yönetebilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için finansmana erişimin önemli bir ihtiyaç haline geliyor. TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınmasını bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz. Bu destekten yararlanmak isteyen üyelerimizi ve KOBİ'lerimizi, 3 Kasım'da başlayacak başvuru sürecini takip etmeye ve sunulan finansman imkanından yararlanmaya davet ediyoruz."

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        Özhan, söz konusu krediyi işletmelerin finansman ihtiyacına cevap verme yönünde atılmış kıymetli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İş dünyasının taleplerini her zaman ön planda tutan ve 50 milyar liralık yeni Nefes Kredisi Paketi'nin hayata geçirilmesine öncülük eden Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere Kredi Garanti Fonu'na, katkı sağlayan bankalara ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Üyelerimizin önünü açan, üretimi ve ticareti destekleyen her adımın ülkemizin ekonomik gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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