Bursa'da kamyonun çarptığı evlerin yıkılması sonucu enkaz altında kalan kişi öldü

Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi.

Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (26) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (29) cesedine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu, Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkarak biri metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı.

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