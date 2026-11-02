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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ eteklerinde hazan şöleni Rengarenk Uludağ ormanları drone ile görüntülendi Kestane keyfi yaşamak isteyenler Uludağ'a geliyor

        Uludağ eteklerinde hazan şöleni Rengarenk Uludağ ormanları drone ile görüntülendi Kestane keyfi yaşamak isteyenler Uludağ'a geliyor

        Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde sonbaharın eşsiz renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, bölgeye gelen vatandaşlar ise kestane toplayıp ateşte pişirerek doğanın tadını çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Uludağ eteklerinde hazan şöleni Rengarenk Uludağ ormanları drone ile görüntülendi Kestane keyfi yaşamak isteyenler Uludağ'a geliyor

        Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde sonbaharın eşsiz renkleri görsel şölen oluşturdu. Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, bölgeye gelen vatandaşlar ise kestane toplayıp ateşte pişirerek doğanın tadını çıkardı.

        Bursa'da sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte Uludağ'ın etekleri kartpostallık manzaralara sahne oldu. İğne yapraklı çam ağaçları ile defne ve çeşitli yaprak döken ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, doğaseverlerin ilgisini çekti. Hazan mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtan bölge, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

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        Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda günübirlik ziyaretçi, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar orman içerisinde kestane toplarken, kimileri ise topladıkları kestaneleri ateşte pişirerek sonbaharın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de eşsiz manzara eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

        Drone görüntülerine yansıyan sonbahar renkleri, Uludağ'ın sadece kış turizmiyle değil, yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle sararan yaprakların çam ormanlarıyla oluşturduğu kontrast, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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