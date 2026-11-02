Karacabey Belediyespor taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede kamerada
Kütahya Belediyespor ile Karacabey Belediyespor arasında dün oynanan karşılaşmada, Karacabey Belediyesporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Kütahya Belediyespor ile Karacabey Belediyespor arasında dün oynanan karşılaşmada, Karacabey Belediyesporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, iki takım arasında oynanan karşılaşma sırasında Karacabey Belediyesporlu taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, yaşanan olay bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik güçlerinin, taraftara müdahaleleri anbean kaydedildi.
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