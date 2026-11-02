Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa'da bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilde maddi hasara yol açtı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.