Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Ramos)
Aras Kargo: Lila Şengün, Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, May, Defne Başyolcu)
Setler: 25-20, 25-21, 22-25, 24-26, 10-15
Süre: 139 dakika
BURSA
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