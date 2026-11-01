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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon: Cengiz Göllü

        Hakemler: Seçkin Yener, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Ramos)

        Aras Kargo: Lila Şengün, Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, May, Defne Başyolcu)

        Setler: 25-20, 25-21, 22-25, 24-26, 10-15

        Süre: 139 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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