Yekpare, Muradiye'de ziyaretçilerini bekliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan ‘Yekpare: Hendesi Desen ve Ebru Sergisi’, Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Türkİslam sanatlarının köklü mirasını günümüz sanat anlayışıyla bir araya getiren sergi, ebru sanatının renk ve biçim dünyasıyla hendesi desenlerin geometrik düzenini aynı çatı altında buluşturdu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin ‘Ebru Sanatı ve Geometrik Desen’ dersleri kapsamında hazırladığı eserlerden oluşan sergide, yaklaşık 30 çalışma yer aldı.

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Serginin açılış programında BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Gülgen, ‘Güzelin İzinde: Türkİslam Sanatlarının Estetik Dili’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Programda, Türkİslam sanatlarının estetik yaklaşımı ve güzellik anlayışı ele alındı.

Açılış öncesi konuşan Prof. Dr. Hicabi Gülgen, "Burada Türk İslam Eserleri’nin ebru ve hendesi desen örnekleri var. Sergi açılışı öncesi Türk İslam Eserleri üzerine bir konferans gerçekleştirdik. Türk İslam sanatlarının estetik dili üzerine konuştuk. Bursa Osmanlı payitahtı, mimari mirası ve kitap sanatlarındaki mirası çok değerli. Bu değerlerin merkezinde böyle bir serginin açılmış olması önemli. Belediyemizin desteği aynı zamanda Uludağ Üniversitesi’nin katkılarını göz ardı etmemek lazım. Bu tür sanat çalışmaları bizim gönül dünyamızı aydınlatan, bize bakış açısı kazandıran, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran bir rol üstlenmektedir. Bu rolü anlamak ve bunun üzerine bir medeniyet inşa etmek lazım. Bu medeniyetin inşasında sanatın çok önemli bir rolü var. Bu rolü mümkün olduğunca halkın her kesimine yaymak, yaşamak ve yaşatmak lazım. Sergi, Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve onları yetiştiren öğrencilerin çalışmalarıyla oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Öğrencilerin sanatsal üretimlerini geniş kitlelerle buluşturmayı ve geleneksel sanatlara yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan sergi, genç sanatçı adaylarına çalışmalarını sergileme fırsatı da sundu. Öğrencilerin küratörlük ve sergi hazırlık süreçlerinin yanı sıra uygulamalı atölyeler aracılığıyla sanatın üretim aşamalarında deneyim kazanmaları da hedeflendi.

Sergi süresince gerçekleştirilecek uygulamalı ebru ve hendesi desen atölyeleriyle ziyaretçiler, geleneksel Türk sanatlarını yakından tanıma ve uygulama fırsatı bulacak. Öğrencilerin rehberliğinde düzenlenecek çalışmalarla sanatseverlerin üretim süreçlerine katılması ve kültürel miras bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bursa’nın tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde düzenlenen sergi, geleneksel sanatların yaşatılmasına ve kentin kültürsanat yaşamının zenginleşmesine katkı sunuyor. ‘Yekpare: Hendesi Desen ve Ebru Sergisi’, 15 Kasım 2026 tarihine ziyaret edilebilecek.