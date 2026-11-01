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        Yıldırım'da dönüşümde öncelik ortak akıl

        Yıldırım'ı geleceğe güvenle taşımak ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmak için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Yıldırım Belediyesi, dönüşüm sürecinde ortak akıl ve iş birliğini ön planda tutuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Yıldırım'da dönüşümde öncelik ortak akıl

        Yıldırım’ı geleceğe güvenle taşımak ve vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunmak için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Yıldırım Belediyesi, dönüşüm sürecinde ortak akıl ve iş birliğini ön planda tutuyor.

        30 bin güvenli konut üretme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bir yandan kendi projelerini hayata geçirirken diğer yandan kamuözel sektör iş birlikleriyle ilçenin dört bir yanında dönüşümün önünü açıyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) üyelerini ağırladı.

        Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra; İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMSİAD üyeleri, sektör temsilcileri, mimarlar ve mühendisler katıldı. Programda Başkan Yılmaz, ilçenin kentsel dönüşüm vizyonunu, bugüne kadar hayata geçirilen projeleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları paylaştı. İMSİAD üyelerinin sektörel tecrübelerini ve önerilerini de dinleyen Yılmaz, Yıldırım’ın dönüşüm sürecinde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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        "Yaşam dönüşüyor"

        Yıldırım’ın geleceğini planlı, güvenli ve yaşanabilir bir kent anlayışıyla şekillendirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, ilçede kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, sosyal donatı alanları, ticari yaşam alanları ve modern şehircilik anlayışıyla bütüncül bir dönüşüm hedeflediklerini ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana kenti güvenli yarınlara hazırlamak için planlı ve insan odaklı bir yol haritası izlediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ı güvenli bir geleceğe taşımak, hemşehrilerimize hak ettikleri modern ve sağlam yaşam alanlarını sunmak en büyük önceliğimizdir. Doğru dönüşümün doğru planlamayla başlayacağı inancıyla; analitik etütlerden dijital ikiz uygulamalarına, rezerv yapı alanlarından özel sektör iş birliklerine kadar her alanda kapsamlı projeler yürütüyoruz. Şehrimizi sadece binalarıyla değil, sosyal donatı alanları, yeşil alanları ve ticari akslarıyla bir bütün olarak yeniliyoruz. Bu dönüşümü sadece belediye imkanlarıyla değil; kamu kurumlarımız, sektörümüzün değerli temsilcileri ve mülk sahiplerimizle birlikte, yani 'ortak akılla' gerçekleştiriyoruz" dedi.

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        "Güvenli geleceği kuruyoruz"

        Yıldırım’ın dört bir köşesinde kentsel dönüşüm projelerinin bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da kentsel dönüşümü günü kurtaran çalışmalar olarak değil, ilçemizin geleceğini şekillendiren önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 30 bin güvenli konut hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle önemli mesafe katettik. Tamamlanan ve yapımı devam eden projelerimizde yaklaşık 5 bin bağımsız birimin inşasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte ise yaklaşık 2 bin 500 bağımsız birimin daha inşa sürecini başlatmayı hedefliyoruz. Amacımız, Yıldırım’ın tamamında güvenli yapı stokunu artırırken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini de yükseltmek" dedi.

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        Çınarönü, Mevlana ve Mimar Sinan gibi bölgelerde tamamlanan projelerle binlerce hak sahibine güvenli yuvalarının anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatan Yılmaz; Ulus Mahallesi, DavutkadıYediselviler ve Şirinevler gibi noktalarda ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

        "Başarımızın anahtarı iş birliği"

        Kentsel dönüşümün çok yönlü bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, belediye, vatandaşlar, kamu kurumları ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayarak, "Kentsel dönüşümde en önemli önceliğimiz insanımızın can güvenliği. Bu hedefe ulaşmak için kamu kaynaklarımızı etkin şekilde kullanıyor, özel sektörün gücünü ve tecrübesini de sürece dahil ediyoruz. Bugün ilçemizde 6306 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından yürütülen çok sayıda projeye destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Yıldırım gibi yapı stoğunun yoğun olduğu bir ilçede dönüşümü tek başına gerçekleştirmek mümkün değil. Müteahhitlerimizin bilgi birikimi, teknik donanımı ve sektörel tecrübesi bu sürecin önemli bir parçası. Biz de belediye olarak planlama, imar, uzlaşma ve uygulama süreçlerinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Yıldırım’ın geleceğini ortak akılla inşa etmek istediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bizim kapımız, Yıldırım için taş üstüne taş koymak isteyen herkese açık. Şehrimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın beklentilerini ve sektörün birikimini bir araya getirerek daha hızlı ve sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz. İMSİAD’ın tecrübesini ve önerilerini de bu açıdan çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu. İlçe genelinde planlama, imar uygulamaları ve özel sektör destekli projelerle Yıldırım'ın çehresinin değiştiğini belirten Başkan Yılmaz, katılım ve katkılarından dolayı İMSİAD yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

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