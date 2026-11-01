Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu satrançla yaşanıyor Geleceğin satranç ustaları Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları satranç etrafında bir araya getirerek bayram coşkusunu sporla taçlandırdı.

Osmangazi Belediyesi, çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunan, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen sportif organizasyonlarla genç nesilleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, çocuklardan ve ailelerinden ilgi gördü. Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle Armutköy Ata Sporları Parkı’nın doğayla iç içe atmosferinde gerçekleştirilen turnuvada, 8 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde mücadele eden 64 sporcu, en iyi hamleyi yapmak için satranç tahtası başına geçti. Satranç tahtasında heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan organizasyon, sporcuların rekabet ederken dostluk ve centilmenlik duygularını da pekiştirmesine imkan sağladı.

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"Sporcularımızın Her Birine Başarılar Diliyorum"

Çocuklarla yakından ilgilenen Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nda müsabakalarına başlayan 8 yaş altı ve 10 yaş altı grubundaki çocukların her birine başarılar diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Taner Güler de organizasyonun Osmangazi Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesindeki turnuvamızı Osmangazi Belediyespor ile beraber yapıyoruz. Bu ortamda bulunmak bizim için çok güzel oldu. Doğayla iç içe bir ortamda başarılı bir turnuva olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İki ayrı yaş kategorisinde sporcuların mücadele ettiği Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, bugün oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren sporcular, ödüllerini törenle alacak.