Osmangazi'de güvenli alışveriş için pazarlarda sıkı denetim Osmangazi Belediyesi'nin denetimlerinden vatandaşlar memnun

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarında güvenli, kaliteli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini haftanın her günü aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi ilçesinin farklı mahallelerinde bir hafta içinde kurulan toplam 57 pazar alanı, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim Ekip Amirliği personelleri tarafından düzenli olarak denetleniyor. Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların geçişini engelleyen, müşterilere karşı kaba ve nezaketsiz davranan, fiyat etiketi bulundurmayan ve hileli satış yapanlara karşı kontroller titizlikle yapılıyor. Belirlenen kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen esnaf hakkında gerekli idari işlem uygulanıyor.

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Zabıta ekipleri, son olarak ilçe genelindeki pazar alanlarını tek tek ziyaret ederek kurallara uymayan esnafı uyardı. Denetimlerle vatandaşların güvenli, kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesine imkan sağlandı. Yapılan düzenli denetimlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, herhangi bir mağduriyet yaşamadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini belirterek çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti.

"Pazar alanlarında kontrol ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar denetim ekipleri olarak ilçe genelindeki pazar alanlarında kontrolleri düzenli olarak sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim Ekip Amirliği personeli Hasan Yol, "Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimleri hem planlı hem de habersiz şekilde gerçekleştiriyoruz. Osmangazi ilçesi genelindeki tüm pazar alanlarında kontrol ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Denetimlerimiz kapsamında vatandaşlarımızın pazarcı esnafından satın aldıkları ürünlerin tartı kontrollerini yapıyor, etiketlerde herhangi bir yanıltıcı uygulama olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşları kandırmaya yönelik davranışlar, ürünlerin gerçek rengini ve görünümünü farklı göstererek satış yapılmasına neden olan ışık hileleri de ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca pazar alanlarında vatandaşlarımızın rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmeleri için geçiş yollarının açık olup olmadığını da denetliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin pazar alanlarında denetimleri yıl boyunca devam edecek.