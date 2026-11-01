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        Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

        Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

        Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

        Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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