ASIRLIK MEKTEPLER - Bursa'nın 135 yıllık lisesi tarımı uygulamalı öğretiyor

BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.

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