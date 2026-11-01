ASIRLIK MEKTEPLER - Bursa'nın 135 yıllık lisesi tarımı uygulamalı öğretiyor
BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.
Giriş: 01.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ