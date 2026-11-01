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        ASIRLIK MEKTEPLER - Bursa'nın 135 yıllık lisesi tarımı uygulamalı öğretiyor

        BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Bursa'nın 135 yıllık lisesi tarımı uygulamalı öğretiyor

        BURCU İNANIR KARAGÖZ - Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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