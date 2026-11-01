Bursa Büyükşehir Oda Orkestrası yeni sezona hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, yeni sezonda Türk bestecilerin eserlerine ve Bursa’dan yetişen genç solistlere ağırlık verecek. Orkestranın birinci şefi Hakan Şensoy, 30 Kasım’da başlayacak yeni sezon öncesinde 2 Kasım’da gerçekleştirilecek özel konserle sanatseverlerle buluşacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Oda Orkestrası, yeni dönemde daha işlevsel bir yapıya kavuşarak sanatseverlerle buluşmayı hedefliyor. Orkestranın birinci şefi Hakan Şensoy, yeni sezonun öne çıkan özelliklerinin Türk bestecilerin eserlerine yer verilmesi ve Bursa’dan genç solistlerin sahneye çıkarılması olacağını belirtti.

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Her konserde bir türk besteci

Yeni sezon programında yerli bestecilerin eserlerine özel önem vereceklerini ifade eden Şensoy, her konserde mutlaka bir Türk bestecinin eserinin seslendirileceğini kaydetti. Ocak ayından itibaren gerçekleştirilecek tüm konserlerde ise Bursa’dan seçilecek genç solistler sahne alacak. Böylece kariyerlerinin başındaki genç sanatçılar, profesyonel bir orkestra eşliğinde dinleyici karşısına çıkarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Orkestranın kadrosunu güçlendirmek amacıyla 1415 Kasım tarihlerinde yeni üye alımı için sınav düzenlenecek. Yeni sezonun resmî başlangıcı ise 30 Kasım’da yapılacak.

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2 Kasım'da özel konser

Oda Orkestrası, yeni sezonun habercisi niteliğindeki özel konserini 2 Kasım’da gerçekleştirecek. Türkiye’nin önemli opera sanatçıları arasında yer alan Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş ve Tevfik Rodos’un sahne alacağı konserde, sanatseverlere özel bir program sunulacak. Konserin, yeni sezon öncesinde orkestranın müzikal yaklaşımını ve hedeflerini sanatseverlerle buluşturması amaçlanıyor.

Bursa'nın yaşamına katkı

Oda Orkestrası’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Şensoy, orkestranın Bursalı sanatseverlere ait olduğunu vurguladı. Bursa’nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı hedefleyen orkestra, yeni sezonda hem Türk bestecilerin eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturacak hem de kentteki genç müzisyenlerin profesyonel sahnelerde yer almasına imkan sağlayacak.