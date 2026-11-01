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        Başkan Matlı, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini ağırladı

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Balkan kökenli dernek ve iş dünyası örgütlerinin temsilcilerini ağırladı. Görüşmelerde Bursa sanayisinin gündemi, iş dünyasının beklentileri ve Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başkan Matlı, "Şehrimizin iş dünyası örgütleri ve derneklerimiz, Bursa'nın ihtiyaçlarını sahada en iyi bilen paydaşlarımız. Her görüşme, birlikte atabileceğimiz yeni adımlar için bir fırsat" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Başkan Matlı, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini ağırladı

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Balkan kökenli dernek ve iş dünyası örgütlerinin temsilcilerini ağırladı. Görüşmelerde Bursa sanayisinin gündemi, iş dünyasının beklentileri ve Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başkan Matlı, "Şehrimizin iş dünyası örgütleri ve derneklerimiz, Bursa’nın ihtiyaçlarını sahada en iyi bilen paydaşlarımız. Her görüşme, birlikte atabileceğimiz yeni adımlar için bir fırsat" dedi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Ziyarette Bursa sanayisinin mevcut gündemi, sanayicilerin beklentileri ve iş dünyasının rekabet gücünü artıracak kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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        RUMELİSİAD ile ortak projeler konuşuldu

        Başkan Matlı, Meclis Başkanı Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mutlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ile de bir araya geldi. Görüşmede Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projeler ele alındı.

        BALGÖÇ’ten nezaket ziyareti

        Başkan Matlı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ve yönetim kurulu üyelerini Oda hizmet binasında ağırladı. Yeni dönem için iyi dileklerin iletildiği ziyarette, Bursa ile Balkanlar arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi gibi konular değerlendirildi.

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        KIRCAALİSİAD ile iş birliği gündemi

        BTSO’yu ziyaret eden bir diğer heyet ise Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) oldu. Dernek Başkanı ve aynı zamanda BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ile KIRCAALİSİAD yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Başkan Matlı, Meclis Başkanı Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı. Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, Balkan ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak proje imkânları konuşuldu.

        "Odamızın kapısı tüm paydaşlarımıza her zaman açık"

        Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Matlı, "Bursa sanayisinin önündeki her meseleyi, sanayicimizin sesini taşıyan kurumlarımızla birlikte ele almak bizim için çok önemli. Rekabet gücümüzü artıracak adımları da ancak bu iş birliğiyle atabiliriz. Balkanlar ise bizim için uzak bir pazar değil akrabalarımızın, dostlarımızın yaşadığı bir coğrafya. Bursa’nın bugünkü üretim gücünde Balkanlardan gelen kuşakların emeği çok büyük, bu şehrin fabrikalarında, çarşılarında, ticaretinde onların alın teri var. İş dünyası örgütlerimizin ve derneklerimizin birikimini Odamızın imkânlarıyla bir araya getirirsek, üyelerimize yeni pazarlar, yeni ortaklıklar ve yeni fırsatlar kazandırabiliriz. Bu görüşmelerde konuştuğumuz her başlığın takipçisi olacağız. Odamızın kapısı tüm paydaşlarımıza her zaman açık" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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