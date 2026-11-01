TFF 2. Lig: İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 3 - Aliağa FK: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftada İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Aliağa FK'yı 32 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftada İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Aliağa FK'yı 32 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Ağış, Gürcan Uslu, Berkay Diniz
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Hasan Bekil (Mansur Demirci dk. 88), Serdar Güncü, Poyraz Gelen, Adnan Gülen (Doğukan İnci dk. 74), Taşkın Çalış (Caner Cengiz dk. 74), Onur Toroman (Ahmet Sun dk. 74), Batuhan Doğrukıran (Kutay Kurt dk. 88)
Aliağa FK: Halil Yeral, Ahmet Metin Arslan (Mehmet Uysal dk. 89), Sercan Demirkıran (Selim Ilgaz dk. 64), İzzet Furkan Malak (Okan Derici dk. 81), Hamza Gür (Altan Han Hidayetoğlu dk. 64), Muammer Sarıkaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Çavlun, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Tahir Babaoğlu (Emrehan Gedikli dk. 46)
Goller: Caner Çavlun (dk. 4), Adnan Gülen (dk. 8), Taşkın Çalış (dk. 14), Ahmet Metin Arslan (dk. 79 pen.), Doğukan İnci (dk. 90+2)
Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Sergen Piçinciol (Aliağa FK)
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