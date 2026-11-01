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        Bursa'da balkonda yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin daireye sıçraması önlenirken, 2 itfaiye eri ve evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Bursa'da balkonda yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin daireye sıçraması önlenirken, 2 itfaiye eri ve evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

        Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin dairenin içerisine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 2 kişinin de dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldığı öğrenildi.

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        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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