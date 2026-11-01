Bursaspor Basketbol - Karşıyaka: 83-86
SALON: Tofaş Spor
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök
BURSASPOR BASKETBOL: Javon Freeman-Liberty 26, Brandon Taylor 15, Micheal Moore 13, Bryce Brown 9, Nate Watson 6, Ergi Tırpancı 6, Leyton Hammonds 4, Warren Washington 4
KARŞIYAKA: Ishmael El-Amin 18, Rashard Kelly 18, Steven Enoch 16, Yavuz Gültekin 9, Muhaymin Mustafa 9, Markel Starks 7, Hakan Sayılı 5, Briante Weber 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-21
DEVRE: 39-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Karşıyaka’ya 86-83 mağlup oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.