Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 01.11.2026 - 20:12 Güncelleme:
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök
Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Liberty 26, Watson 6, Ergi Tıprancı 6, Taylor 15, Moore 13, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 4, Brown 9
Karşıyaka: Weber 4, El-amin 18, Kelly 18, Yavuz Gültekin 9, Enoch 16, Muhaymin Mustafa 9, Starks 7, Hakan Sayılı 5, Munson, Ouattara
1. Periyot: 19-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 57-66
BURSA
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