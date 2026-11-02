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        Türkiye'nin en büyük squash merkezi Nilüfer'de açıldı

        Nilüfer Belediyesi tarafından tamamlanarak kente kazandırılan Türkiye'nin en büyük squash merkezi, 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası Finalleri ile kapılarını açtı. Uluslararası standartlarda 8 kortun yer aldığı tesisin açılış töreninin ardından, şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Türkiye'nin en büyük squash merkezi Nilüfer'de açıldı

        Nilüfer Belediyesi tarafından tamamlanarak kente kazandırılan Türkiye’nin en büyük squash merkezi, 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası Finalleri ile kapılarını açtı. Uluslararası standartlarda 8 kortun yer aldığı tesisin açılış töreninin ardından, şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Nilüfer Belediyesi Squash Spor Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 2 bin metrekare kapalı alana ve uluslararası standartlarda 8 korta sahip olan merkez, Türkiye’nin en büyük squash tesisi olma özelliği taşıyor. Tesisin açılışı, 61 sporcunun mücadele ettiği 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası Finalleri ile birleşti. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Fil, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, siyasi parti temsilcileri, Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sporcular ve aileleri katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in kültür, sanat ve spor kenti olduğunu hatırlatarak, seçim döneminde sözünü verdikleri projelerden birini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tesisin 2 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük squash tesisi olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Umuyorum burada uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapacağız. Çocuklarımız başka alışkanlıklar edinmesin, sporun centilmenliği ve kardeşliğiyle büyüsün diye yeni tesisler açmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Nilüfer’de 13 ayrı spor tesisinde, 23 branşta sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Tesislerimiz yaz kış tamamen gençlerimizle ve çocuklarımızla doluyor. 810 yaş grubundan başlayarak her kategoride yarışmalara hazırlanan sporcularımız var. Popüler sporların ötesine geçip, kendi çocuklarımızın bizzat yarıştığı bu tür branşları çoğaltmak gerekiyor. Tesisimizin bölgemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Fil ise konuşmasında önemli bir gelişmeyi paylaştı. 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da yapılacağını ve squash branşının da oyunlarda yer alacağını belirten Fil, "Türkiye’de bu ölçekte başka bir tesis olmadığı için Avrupa Oyunları’nın squash ayağını Bursa’da gerçekleştirmeyi planladık. Nilüfer Belediyesi yöneticileriyle bir araya geldiğimizde squashın merkezi olacaklarını söylediler. İnanıyorum ki 56 yıl sonra buradan yetişen sporcular olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandıracaklar" dedi.

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        Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da Türkiye’nin en kullanışlı ve en çok korta sahip tesisine kavuştuklarını söyledi. Tesisin tamamlanması için Başkan Şadi Özdemir ve belediye ekibinin büyük özveriyle çalıştığını belirten Or, "Bugünden sonra görev bizde. Buradan Türkiye şampiyonları, uluslararası turnuvalarda madalya alacak ve olimpiyatlara gidecek sporcular yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu ve 2026 Squash Büyükler Türkiye Şampiyonası’nın final müsabakalarını izledi. Büyük çekişmeye sahne olan finallerin sonunda, kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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