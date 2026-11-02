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        Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye saldırmaya çalıştı

        Bursa'da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye saldırmaya çalıştı

        Bursa’da trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye saldırmaya çalışıp hakaretler savurdu.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan şahıs, araçtan inerek diğer sürücüye tepki gösterdi. Sürücüye saldırmaya çalışan şahıs, bir yandan da hakaretler savurdu. Yaşanan gerginlik sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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