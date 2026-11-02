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        Gemlik'te 50 kedi yuvası minik ellerle hayat buldu

        Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Limanİş Sendikası sponsorluğunda ve MAGDER iş birliğiyle sokak hayvanları için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Atık plastik kasalar yeniden değerlendirilerek 50 adet kedi yuvası hazırlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Gemlik'te 50 kedi yuvası minik ellerle hayat buldu

        Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Limanİş Sendikası sponsorluğunda ve MAGDER iş birliğiyle sokak hayvanları için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Atık plastik kasalar yeniden değerlendirilerek 50 adet kedi yuvası hazırlandı.

        Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yağmurdan, rüzgârdan ve soğuktan korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, çocukların ve hayvansever gönüllülerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında atık plastik kasaların içerisine öncelikle yalıtım malzemeleri ve kartonlar yerleştirildi. Ardından kasaların çevresi streç ile sarılarak büyük koruyucu poşetlerle kaplandı ve daha dayanıklı, korunaklı kedi yuvaları haline getirildi.

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        Etkinliğe çocukların gösterdiği yoğun ilgi ve heyecan dikkat çekerken, hem geri dönüşümün önemine hem de hayvan sevgisine yönelik farkındalık oluşturuldu. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

        "Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızın yağmurdan, rüzgârdan ve soğuktan korunabilmesi için atık plastik kasaları yeniden değerlendirerek gönüllülerimizle birlikte kedi yuvaları hazırladık. 50 yuvayı el birliğiyle ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beni en çok mutlu eden ise çocuklarımızın etkinliğe gösterdiği ilgi oldu. Bizim amacımız yalnızca kedi yuvası yapmak değil; çocuklarımıza hayvan sevgisini, merhameti ve doğayla birlikte yaşama bilincini aşılamak. Onlara bu dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığını, hayvanların da bizimle birlikte yaşama hakkı olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu güzel çalışmaya sponsor olarak destek veren Gemlik Limanİş Sendikası'na, iş birliği ve katkılarından dolayı MAGDER'e, emeğini ortaya koyan gönüllülerimize ve etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

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        Gemlik Kent Konseyi, geri dönüşüm, çevre duyarlılığı ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturan çalışmalarını gönüllülerin katkısıyla sürdürmeye devam edecek.

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