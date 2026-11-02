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        TOBB Nefes Kredisi için başvurular 3 Kasım'da başlıyor

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 3 Kasım'da başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi'nin üyeler ve KOBİ'ler için önemli bir finansman imkânı sunduğunu belirterek, işletmeleri bu destekten yararlanmaya davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        TOBB Nefes Kredisi için başvurular 3 Kasım'da başlıyor

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, 3 Kasım’da başvuruları başlayacak TOBB Nefes Kredisi’nin üyeler ve KOBİ’ler için önemli bir finansman imkânı sunduğunu belirterek, işletmeleri bu destekten yararlanmaya davet etti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde, KOBİ’lere uygun şartlarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni TOBB Nefes Kredisi için başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak.

        Önceki dilimlerde 45 milyar TL kredi kullandırılan TOBB Nefes Kredisi’nde, yeni dilimle birlikte 50 milyar TL ilave kredi kullandırılması hedefleniyor. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, firma başına en fazla 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce Nefes Kredisi kullanmış işletmeler de toplam tutarı 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

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        Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayı aşan vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Krediler Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, DenizBank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB ve Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

        "KOBİ’lerimizin finansmana erişimi üretimin sürekliliği için önemli"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, ülkemizin üretim gücünü, ticari hareketliliğini ve istihdam kapasitesini ayakta tutan işletmelerin uygun şartlarda finansmana erişebilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Özhan, "Değişen ekonomik şartlarda işletmelerimizin nakit akışını yönetebilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için finansmana erişim önemli bir ihtiyaç haline geliyor. TOBB Nefes Kredisi’nin yeniden devreye alınmasını bu açıdan son derece kıymetli buluyoruz. Bu destekten yararlanmak isteyen üyelerimizi ve KOBİ’lerimizi, 3 Kasım’da başlayacak başvuru sürecini takip etmeye ve sunulan finansman imkanından yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

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        Başkan İbrahim Özhan, iş dünyasının taleplerini her zaman ön planda tutan ve 50 milyar TL’lik yeni Nefes Kredisi Paketi’nin hayata geçirilmesine öncülük eden Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Kredi Garanti Fonu’na, katkı sağlayan bankalara ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Özhan, "Üyelerimizin önünü açan, üretimi ve ticareti destekleyen her adımın ülkemizin ekonomik gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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