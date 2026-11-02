Kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

CESEDİNE ULAŞILDI

Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yıkılan 2 evin enkazında yapılan aramalarda Ercan Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan’ın yaralı kurtarılan kardeşi Ali Barış Bozan’ın durumunun iyi ve şokta olduğu belirtildi. Diğer kardeşleri Aycan Bozan’ın da olay sırasında işte olduğu bildirildi.

Kardeşlerin anne ile babalarının ilçe dışında yaşadığı kaydedildi.