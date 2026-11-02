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        Bursa'da faciada enkaz altında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun enkaza çevirdiği evde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Bursa'da faciada enkaz altında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun enkaza çevirdiği evde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. Ender Z. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle ev yerle bir olurken, kamyon ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yıkılan evin altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşıp enkaz altından çıkardı. Kamyonda sıkışan Ender Z. de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enkaz altından çıkarılan Barış Bozan'ın cansız bedeninin savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

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        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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